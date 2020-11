Galvez consegue empate com reservas do Rio Branco nos minutos finais

Com 15 atletas e o treinador Walter afastados pela covid-19, o Estrelão jogou com um time reserva

Galvez e Rio Branco empataram em 1 a 1 pela série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O clássico foi realizado neste sábado (7), no Estádio Arena Acreana.

Com 15 jogadores e o treinador Walter contaminados com covid-19, o Estrelão entrou com um time reserva, deixando apenas 4 jogadores no banco.

Apontado como favorito, o Imperador começou melhor. Várias chances foram criadas, mas o goleiro Ramon, reserva de Bruno, esteve bem no jogo e foi o principal responsável pelo 0 a 0 no primeiro tempo.

Na etapa complementar, o Galvez voltou com o mesmo ritmo. Mas foi o Rio Branco que abriu o placar com um gol do meia Mario.

O Imperador só conseguiu o empate aos 42 minutos. Erick marcou após cruzamento de Daniego.

Adriano ainda teve a chance de marcar o gol da virada, mas desperdiçou uma grande oportunidade. Placar final Galvez 1 X 1 Rio Branco.

Com o resultado, o Estrelão ainda mantém vivas as esperanças de classificação para a próxima fase.

