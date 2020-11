Galvez vence por goleada e camisa 10 comemora com protesto contra o racismo

Os gols do Imperador foram marcados por Daniego (2), Adriano (2), Digão (2) e Felipe. O meia Cocão marcou o gol de honra do visitante

O Galvez precisava apenas de uma vitória simples para garantir classificação para a 2ª fase da série D.

Mas o atual campeão acreano aplicou uma sonora goleada na equipe do Independente do Pará por 7 a 1.

A partida foi realizada no sábado (21), no Estádio Arena Acreana.

Os gols do Imperador foram marcados por Daniego (2), Adriano (2), Digão (2) e Felipe. O meia Cocão marcou o gol de honra da equipe visitante.

Com o resultado, o Galvez chegou aos 23 pontos, assumiu a liderança do grupo 1, além de garantir classificação para a 2ª fase do Campeonato Brasileiro da série D.

Ao marcar o terceiro gol do Imperador, o camisa 10 Adriano levantou o braço e fez o gesto contra o racismo, que vem sendo feito por diversos esportivas de todo o mundo.

