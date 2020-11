Gêmeas siamesas nascem na maternidade Barbara Heliodora, em Rio Branco

Nesta sexta-feira (27), nasceram na maternidade Barbara Heliodora, duas gêmeas siamesas. Uma das meninas está grudada pela barriga no peito da irmã. A mãe das crianças tem 28 anos e veio do Seringal Vista Alegre, em Feijó para dar à luz às meninas.

O secretário de Saúde, Alysson Bestene estava providenciando para que elas possam ter o tratamento adequado em outro estado, mas segundo informações repassadas ao ContilNet, os exames apontam que há poucas chances de sobrevida para as recém-nascidas por compartilharem órgãos vitais.

O governador Gladson Cameli telefonou agora à noite para a tia e acompanhante, Osmarina de Souza para saber do estado de saúde da mãe e das crianças, colocando-se à disposição.

Gêmeos siameses se desenvolvem a partir de um único óvulo fertilizado e, portanto, são sempre idênticos e do mesmo sexo. A taxa de sobrevivência geral de gêmeos siameses é entre 5% e 25%. Historicamente, as irmãs têm uma chance melhor de sobrevivência do que gêmeos do sexo masculino.

