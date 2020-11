Gladson anuncia antecipação de salário e prorrogação de auxílio a servidores

O governador Gladson Cameli (sem partido) usou as redes sociais no fim da tarde desta terça-feira (24) para fazer anúncios importantes aos servidores públicos do Estado. Foram duas boas notícias, a primeira, a antecipação do salário de novembro e, por último, a prorrogação do auxílio emergencial, por mais 2 meses.

“Vamos antecipar o pagamento de novembro dos servidores e prorrogar o auxílio emergencial para os servidores da Saúde e Segurança”, declarou.

PUBLICIDADE

No Acre, mais de 2 mil servidores recebem o recurso adicional, no valor de R$ 420 para os servidores da saúde e segurança pública que atuam na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários