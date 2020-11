Gladson Cameli deve retornar ao Progressistas logo após eleições deste domingo

De volta

O governador Gladson Cameli deve retornar ao Progressistas após as eleições municipais. Ele mesmo tem dito isso para pessoas próximas. Detalhe, não será mero coadjuvante. Anotem.

Nomes

Pelo menos um nome está confirmado para sair a deputado federal pelo progressistas: Gerlen Diniz, derrotado nas eleições em Sena Madureira com um boa votação. A eleição do filho, Samir Bestene empolgou o deputado estadual José Bestene que sonha em ser deputado federal, a decisão ainda será tomada.

Quem vai e quem fica

Em caso do velho Zeca Bestene decidir sair para federal, caberá ao Alysson disputar a vaga de estadual. Não tem espaço para uma disputa entre os dois da mesma família. Alysson, tem confessado o desejo de ir para a Câmara Federal. Será que vão definir no zero ou um?

Caneta azul

Outra definição do Palácio Rio Branco é de cargos comissionados que fizeram campanha para Tião Bocalom. A lista é grande, estão todos monitorados. A exoneração é dada como certa. A questão é fidelidade. Qualquer um faria o mesmo nessa circunstância. Afinal, o cargo é de confiança.

O velho Boca

Como Tião Bocalom tem dito que não negociou cargos e nem vai transformar a prefeitura em cabide de empregos, vai ficar difícil pra essa turma arrumar uma boquinha. Isso é que dá, muitas vezes, acreditarmos em Papai Noel.

Representação

Mais uma vez as mulheres decepcionam quando o assunto é empoderamento. O número de prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras eleitas em todo o país embora maior, não foi o esperado.

Números

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as mulheres representam 12% dos prefeitos eleitos no primeiro turno das eleições municipais. O número, que ainda pode aumentar no segundo turno, é pouco maior do que o número de prefeitas eleitas nas eleições municipais de 2016, quando as mulheres representaram 11,6% do total de prefeitos eleitos. No segundo turno, apenas 53 dos 228 candidatos são mulheres, o que equivale a 23,3% do total.

Zerou

Em Cruzeiro do Sul nenhum dos vereadores eleitos são mulheres. Na Câmara Federal há quem se manifeste em defesa das cotas fixas de vagas para as mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados, e não apenas cota de 30% para as candidaturas femininas, como acontece hoje.

Imagem

Com todo respeito a manifestação religiosa de cada um, mas, a prefeita eleita em Tarauacá, Maria Lucineia abusa do uso da Bíblia. Depois de anunciar que havia recebido profecias para se eleger prefeita, anuncia que Deus lhe revelou até a cor do tecido que deve usar na diplomação e na posse. Menos né dona Néia. O povo de Tarauacá quer ruas pavimentada, mais saúde e uma boa educação.

Dinheiro no balde

O prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT), reeleito no último domingo (15), publicou um decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira, 23, aumentando o seu próprio salário em torno de 20% para os próximos quatro anos. O decreto entra em vigor a partir de 1 janeiro de 2021. A decisão do prefeito também beneficia a sua vice Ângela Valente (PSB) e os seus secretários municipais.

Premiação

A organização do Prêmio Gestão Escolar divulgou no site oficial, os resultados das etapas estadual e regional da edição deste ano. Da etapa estadual, serão premiadas as escolas Infantil Os Pastorinhos, de Brasiléia; Mário Lobão, de Rio Branco; e Maria Estela Marques, também da capital. As escolas se destacaram pelas ações durante a pandemia.

Protocolo

Uma coisa precisa ser observada entre a comunidade escolar. Para o retorno das aulas é preciso que a direção da escola apresente um protocolo sanitário, sem esse documento, a escola não está autorizada ao retorno das atividades presenciais.

Falhou

Bolsonaro pegou o avião foi para o estado do Amapá bater a chave de retorno da energia, mas, não funcionou. Está naquela fase ruim que nada dá certo. Quando saiu do estado, o racionamento em 13 cidades voltou a acontecer.

Fato triste

Dados do portal Trocando Fraldas, o Acre é o 18º no ranking dos Estados onde as pessoas perderam parente ou amigo em decorrência da Covid-19. Durante uma pandemia, como essa do coronavírus, as mortes são inevitáveis e entre os participantes da pesquisa do portal Trocando Fraldas, pelo menos 25% deles perderam um amigo ou parente para a Covid-19.

