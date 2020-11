Gladson Cameli diz que todos devem aprender a conviver com o coronavírus

Mensagem foi lida pela porta-voz do governo durante coletiva do Comitê Especial da Covid-19

O governador do Acre Gladson Cameli (sem partido) disse nesta sexta-feira (27) que todos os acreanos deverão aprender a conviver com o coronavírus. A mensagem foi dada pela porta-voz do governo, a jornalista Mirla Miranda, durante anúncio da nova classificação do nível de risco pelo Comitê Especial de Acompanhamento da Covid-19.

No entanto, de acordo com o chefe do Executivo, a população não pode perder de vista os cuidados necessários para evitar a proliferação do novo vírus, que, até a quinta-feira (26), havia infectado 35,3 mil acreanos, matando 722 deles.

Pela manhã, o governo publicou, no Diário Oficial, uma resolução que altera as restrições de atividades e serviço de acordo com as bandeiras que cada uma das três regionais de saúde do Acre se encontra.

Antes, a bandeira laranja, por exemplo, previa o fechamento total de academias, igrejas e restaurantes. Agora, as regionais que estão nessa fase terão essas atividades garantidas, porém com limitação de espaço.

A mudança se deu após reunião com representantes de vários segmentos. Segundo a coordenadora do Comitê, Karolina Sabino, a ideia é não prejudicar a economia local.

“Entramos em um acordo. Com isso, o estado se mostra sensível às atividades econômicas. Em contrapartida, pedimos aos empresários e líderes religiosos que adotem todas as medidas sanitárias”.

