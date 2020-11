Gladson descarta lockdown, mas deve endurecer medidas para combater 2ª onda da covid 

O governador Gladson Cameli (sem partido) declarou ao ContilNet nesta quinta-feira (19) que está preocupado com a segunda onda da Covid-19 no Acre e que, por essa razão, deverá tomar medidas mais duras para conter o avanço da doença.

“Eu estou preocupado é com essa covid que não passa. Algumas ações mais duras para evitar a segunda onda não estão descartadas”, explicou.

Cameli esteve reunido com o Comitê Acre sem Covid para tratar sobre assuntos relacionados à segunda onda do vírus. No entanto, o gestor descartou a possibilidade de um lockdown.

Gladson destacou que pretende evitar o aumento que está ocorrendo em São Paulo de novos casos e internações por conta da doença. Na capital paulista, no período do dia 8 ao dia 14 de novembro, a média diária das novas internações subiu de 859 para 1.009.

