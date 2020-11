Gladson diz ser uma boa ideia ter Socorro Neri no governo, caso não vença as eleições

Mesmo com a possibilidade, o governador acredita na reeleição da candidata do PSB

Mesmo confiante na vitória de Socorro Neri (PSB) para a prefeitura de Rio Branco nestas eleições do 2º turno, o governador Gladson Cameli disse neste domingo (29) que caso a atual prefeita não vença as eleições, tê-la no governo é uma ótima ideia.

A declaração foi feita enquanto o chefe do executivo acompanhava a gestora em sua seção na sede do Ministério do Trabalho, no Centro de Rio Branco, para teclar 40.

PUBLICIDADE

Gladson foi questionado pelos jornalistas se a ida de Socorro para o governo era uma possibilidade.

“Por qual motivo não seria? Eu quero ela ao meu lado, já que estou com ela desde o início desse projeto. É a minha candidata. Não conversamos sobre isso ainda [de Socorro ingressar na equipe governamental], mas acho uma ótima ideia”, disse Cameli.

Ao final da entrevista, Gladson olhou para Socorro e disse: “A verdade é que ela será prefeita de Rio Branco”.

Gladson também estava acompanhado da primeira-dama Ana Paula Cameli e do deputado estadual Jenilson Leite.

A secretária Eliane Sinhasique e a vereadora mais bem votada de Rio Branco no primeiro turno, Michelle Melo, também foram até a seção.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários