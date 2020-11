Gladson parabeniza Bocalom, diz que ele é ‘homem de fé’ e reforça apoio do governo

Seguindo o que demostrou há algumas semanas em entrevista à imprensa local, quando disse que seria um governador parceiro do novo gestor da Prefeitura de Rio Branco – independente de quem fosse -, o governador Gladson Cameli (sem partido) parabenizou o futuro prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, neste domingo (29), após o resultado das eleições, que deram ao progressista uma vitória com 104.746 votos válidos (62,93%).

Em nota, Gladson desejou bênçãos de Deus a Bocalom e reiterou o apoio do governo à gestão municipal.

“Que Deus abençoe sua gestão frente à administração municipal da capital acreana no quadriênio 2021-2024. O Governo do Estado do Acre está à disposição para trabalharmos em parceira na busca por melhorias para a população de Rio Branco, assim como dos demais municípios acreanos, colocando sempre o Acre e as pessoas em primeiro lugar”, disse o chefe do executivo estadual.

Cameli, que estava apoiando a candidata Socorro Neri (PSB) – classificada em segundo lugar, com 61.702 votos (37,07%) -, também pontuou algumas características do seu ex-secretário, destacando-o como um homem de fé e esperança.

“Certamente a fé e a perseverança são características de um homem que nunca desistiu de seus sonhos. Que a mesma esperança de fazer o melhor pelas famílias riobranquenses permaneça em suas metas, com a mesma força e coragem que marcaram sua trajetória até os dias hoje”, finalizou o governador.

