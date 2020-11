Gladson parabeniza Joe Biden e diz que avanço da democracia nos EUA tem reflexo no Acre

Diante do cenário que deu vitória nas eleições para o candidato Joe Biden nos Estados Unidos (EUA), na disputa contra o republicano Donald Trump pela presidência, o governador do Acre Gladson Cameli usou as suas redes sociais para parabenizar o democrata.

“Quero saudar o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E desejar a ele boa sorte na condução da nação americana. Também quero ressaltar que o processo eleitoral daquele país reforçou os principais pilares da democracia mundial. Ainda que no processo estejam tentando desprezar os resultados das urnas levando a questão para os tribunais, acredito que o bom senso e o espírito democrático prevalecerão”, escreveu o chefe do executivo estadual.

PUBLICIDADE

Gladson disse ainda que a solidificação da democracia norte americana tem reflexos também no Acre.

“A solidificação da democracia norte americana tem reflexos em toda a América do Sul, no Brasil e também no Acre. Por isso, queremos aplaudir as eleições dos Estados Unidos, que escolheu legitimamente o seu novo presidente. E que isso sirva de exemplo para o mundo inteiro. Mesmo porque não existe nenhum outro sistema político capaz de atender a sagrada vontade da população do que a democracia”, finalizou.

Donald Trump se torna o primeiro presidente em exercício a perder a reeleição desde 1992.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários