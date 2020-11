Globo garante quase R$ 2 bilhões com cotas de patrocínio para o Futebol 2021

Sendo assim, Casas Bahia, Vivo, Itaú, General Motors, Hypera Pharma e Grupo Petrópolis assumiram o compromisso com a emissora carioca, e dessa forma terão os seus produtos divulgados em 63 jogos ao vivo na TV aberta. As informações são do Notícias da TV.

Quase tudo foi concretizado, restando apenas dois espaços para os interessados pelos jogos da Seleção Brasileira. Cada cota foi vendida até o momento por R$ 90 milhões. De todas as marcas citadas, apenas GM e Itaipava não se interessaram.

Na TV Paga, Vivo, Bradesco, Fiat e Sportingbet assinaram para o próximo ano, com cada cota valendo R$ 123 milhões. No final do ano que vem, a receita bruta da emissora da família Marinho pode se aproximar, apenas com o Futebol Nacional e seleção brasileira ao valor de R$ 3,148 bilhões.