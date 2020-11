Governo cria comissão que irá preparar concurso da Segurança Pública em 2021

Novos concursos podem estar por vir na Segurança do Acre. Isso porque o governo do estado formou uma comissão conjunta na Secretaria de Segurança Pública que pode originar diversos editais.

O documento está assinado pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos e foi publicado no Diário Oficial.

De acordo com o documento, o objetivo é o de constituir e nomear comissão organizadora integrada com o objetivo de:

“Elaborar no prazo de 30 dias uma proposta de realização de concursos públicos para as Forças do Sistema Estadual de Justiça e Segurança Pública.”

E o documento informa que a portaria já está em vigor, contando com seis membros, distribuídos por meio de cada órgão da pasta, que devem ser contemplados com possíveis novos editais.

No entanto, é importante destacar que formar essa comissão não é a confirmação que estes editais serão divulgados, mas que um estudo será realizado. Mas, já é um grande indício do que pode vir pela frente no Estado do Acre em 2021.

A comissão é formada por servidore da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

Sem ser essa comissão integrada da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a Polícia Civil do Acre já havia formado uma comissão organizadora em 2019, mas este concurso não foi para frente, por ora.

Na época, a corporação informoi à Folha Dirigida que aquela não seria, de fato, a confirmação de um novo concurso. Mas, por quê?

Porque, segundo a Polícia Civil, aquela equipe foi designada em virtude da últma comissão que tinha sido criada em 2017. A atual gestão do estado decidiu formar um novo grupo de trabalho para futuras seleções.

O representante da Polícia Civil na atual comissão integrada, delegado Getúlio Monteiro de Castro Teixeira, não estava presente naquele antigo grupo.

Enquanto uma nova comissão é formada, aprovados do último concurso seguem sendo convocados pelo governo.

Na última leva, foram chamados 202 policiais durante uma cerimônia no auditório da instituição.

Do total de profissionais convocados, são: 29 delegados, 22 escrivães, 131 agentes de polícia e 20 auxiliares de necropsia. Todos estão formados pela Academia de Polícia Civil (Acadepol).

“Temos problemas que só vamos conseguir amenizar reestruturando toda a área de segurança e aqui nós estamos vencendo, esse é um passo. Mesmo com a crise, nós estamos fazendo todo um realinhamento para que possamos honrar a nossa palavra.”

O prazo de validade vai até 2022, havendo a possibilidade de prorrogação por mais dos anos. O curso de formação, que foi a última etapa do concurso, teve sua conclusão em novembro de 2019.

É importante lembrar que foram 277 classificados na seleção. Desses, o governo já nomeou um grupo de 67 policiais em junho deste ano.

