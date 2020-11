Governo do Acre abre processo seletivo com salário de R$ 2.250; veja edital

O governo do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional de Tecnológica (Ieptec), anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado de bolsistas, na modalidade de mediador de aprendizagem mensalista, para atuar

nos cursos técnico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

O objetivo do edital é selecionar candidatos para provimento de vagas nos cargos de nível superior nos seguintes cursos:

Curso Superior em Sistemas para Internet, ou Curso Superior em Ciências da Computação, ou Curso Superior em Sistemas de Informação, ou Design Gráfico, ou Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ou Curso Superior em Engenharia da Computação, ou Curso Superior de Gestão em Tecnologia da Informação, ou Curso Superior em Publicidade e Propaganda, ou Tecnológo em Design Gráfico.

Validade

A validade do processo seletivo é de 1 ano, a partir da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por mais um ano.

REMUNERAÇÃO:



O valor a ser pago, conforme o edital é de R$ 2.250,00, para trabalho de 30 horas semanais

INSCRIÇÕES:

As inscrições ocorrerão nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2020, via e-mail, no endereço processoseletivo.ieptec@gmail.com 6.2.

No ato da inscrição o candidato deverá: a) enviar o Curriculum Vitae em formato PDF, com cópias dos documentos comprobatórios, a saber, Diploma de Formação de Nível Superior, certificado de cursos realizados, declarações de experiências profissionais, etc; e documento de identificação pessoal legível com foto e sem rasuras, em ARQUIVO ÚNICO, bem como a ficha de inscrição;6.3 São considerados documentos de identidade somente a carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública/Instituto de Identificação, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pelas Polícias Militares, além das carteiras expedidas por Órgãos e Conselhos que, por força da Lei Federal, valham como identidade.

PROVA

A Prova Didática será realizada em locais e horários a serem divulgados no Edital de convocação, que será publicado no Diário Oficial do Estado do Acre – DOE, www.diario.ac.gov.br e corresponderá a 40 pontos.

CLIQUE AQUI E VEJA O EDITAL COMPLETO

