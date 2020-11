Governo do Acre apresenta pacote bilionário de obras para empresários da construção civil

O governo do Acre se prepara para transformar o estado em um verdadeiro canteiro de obras. A partir de 2021, audaciosos investimentos serão executados, sobretudo, na melhoria da infraestrutura em todas as regiões acreanas. Nesta terça-feira, 17, o governador Gladson Cameli apresentou o pacote de benfeitorias públicas a diversos empresários da construção civil durante reunião realizada no salão nobre do Palácio Rio Branco.

De acordo com Gladson Cameli, o Estado dispõe de R$ 2 bilhões em recursos para serem aplicados a partir do próximo ano. Com este montante, será possível modernizar a mobilidade urbana da capital com a construção dos primeiros grandes viadutos, assim como o anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, restauração de todas as rodovias estaduais e das pistas dos aeródromos dos municípios isolados, iniciar o futuro Centro Político-Administrativo do governo, entre outras obras estruturantes.

Atualmente, o governo possui R$ 163 milhões de obras em fase de licitação, mais R$ 520 milhões em processo de elaboração de projeto, outros R$ 108 milhões em recursos já assegurados. Somente em convênios com a Caixa Econômica Federal são R$ 268 milhões. O Estado, por meio de operações de crédito, possui também R$ 400 milhões disponíveis. As emendas de bancadas para o ano vindouro somam R$ 250 milhões e por intermédio do relator-geral do Orçamento da União 2021, senador Marcio Bittar, o Acre tem assegurado cerca de R$ 394 milhões em recursos extras.

Aos empresários, o governador pediu o apoio de todos para que estes investimentos sejam executados com qualidade e de maneira transparente. Cameli frisou ainda que melhorar a vida das pessoas e contribuir com o desenvolvimento do Acre é o seu principal compromisso como governador.

“Temos feito de tudo para criarmos as condições e fazer com que este estado cresça cada vez mais. Sou engenheiro civil e fico ansioso para ver essas obras em andamento por todos os lugares do Acre, gerando emprego e renda para o nosso povo. Nossa gestão é séria e não vamos admitir que nenhum centavo seja mal aplicado. Tenho certeza que os nossos empresários estão comprometidos e conseguiremos vencer todos os desafios”, pontuou.

Presente no encontro, o secretário de Planejamento e Gestão (Seplag), Ricardo Brandão, explicou que o governo tem atuado de maneira ágil e dentro da legalidade para que estas obras tenham início a partir do próximo verão amazônico. “Essa foi uma determinação do governador Gladson Cameli e temos feito um trabalho árduo para que tudo saia dentro do cronograma estabelecido”, afirmou o titular da Seplag.

Na oportunidade, os empresários puderam expor suas demandas, fazer questionamentos e contribuir com sugestões. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Acre (Sinduscon-AC), Carlos Afonso Ciprino, a expectativa do setor é muito grande em torno das obras anunciadas pelo governo estadual.

“Extremamente importante essa reunião que tivemos com o governador e sua equipe. A única forma de se resolver os gargalos é por meio do diálogo franco, aberto e transparente. A área da construção civil está precisando muito dessas obras e que o Estado fomente esse desenvolvimento”, comentou.

Secretário de Infraestrutura e presidente do Comitê Mais Obras, Ítalo Medeiros ressaltou que o governo e iniciativa privada são parceiros neste processo. Segundo o gestor, o Estado coloca-se à disposição da classe empresarial para que as melhores decisões sejam tomadas em conjunto.

“Esta é uma ação super positiva e que demonstra o empenho do governador Gladson Cameli. Ouvimos as reivindicações dos empresários e, a partir destas discussões, vamos procurar encontrar a melhor solução para que todos saiam satisfeitos”, disse.

A reunião contou também com a presença do secretário da Fazenda, Rômulo Grandidier; do presidente do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), Petrônio Antunes; e de empresários locais.

