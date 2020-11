Governo faz a retomada da obra da segunda etapa do Pronto-Socorro com mais de 100 novos leitos

O governador Gladson Cameli anunciou nesta terça-feira (17) a retomada da obra da segunda etapa do Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele acompanhou de perto os trabalhos com a equipe da Seinfra, da Saúde e PGE.

Novas enfermarias serão entregues com 116 leitos, além de postos, sala de prescrição médica, isolamento com antecâmara, sala de repouso e outros.

A obra também consiste em intervenções na parte antiga do Huerb, principalmente na UTI e emergência clínica.

“Visitamos o espaço do Centro Cirúrgico do PS que passa por adaptações e reforma. Essas são obras feitas em conjunto e e aqui quero agradecer a toda nossa equipe pelo empenho, em nome do secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, do nosso secretário de Saúde, Alysson Bestene, e do diretor do PS, Areski Peniche”, disse o governador.

“Agora a obra segue a todo vapor para entregarmos mais esse espaço a nossa população”, finalizou o governador.

