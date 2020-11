GP do Barein: Hamilton vence após acidente brutal de Grosjean e capotagem de Stroll

A Fórmula 1 viveu um domingo de susto e alívio no Barein. A corrida vencida pelo heptacampeão Lewis Hamilton ficou marcada pelo assustador acidente de Romain Grosjean após a largada; o francês da Haas, ao tentar desviar de outros carros, tocou com a AlphaTauri de Daniil Kvyat e perdeu o controle do carro, que bateu com violência no guard rail, foi partido ao meio e explodiu em chamas. Grosjean ficou no carro pegando fogo por 29 segundos mas conseguiu sair do cockpit e correu para escapar do fogo.