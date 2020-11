Grávida com ‘bolsa estourada’ e plano da Unimed espera há horas no Santa Juliana

O ContilNet recebeu uma denúncia anônima da mãe de uma gestante que está no Hospital Santa Juliana esperando a chegada do filho. A bolsa amniótica se rompeu no fim da tarde desta terça-feira (10), mas até às 23h50 a paciente ainda aguardava pela equipe médica.

A denunciante foi informada que a cirurgia de cesárea exige a participação de dois médicos, que é exatamente o número de profissionais à disposição no horário de plantão. Antes de ter o parto realizado, a grávida terá que esperar que outros pacientes sejam atendidos na frente.

A mãe da gestante se disse indignada com a justificativa. “Quer dizer que, se chegar um caso de extrema gravidade, a pessoa vai morrer porque não há um número de médicos suficiente para socorrer os casos de urgência e emergência?”, questiona.

Ela ainda teme pela integridade do bebê. “A gente paga caro pelo plano de saúde e tem que passar por essa humilhação. Tenho medo que falte oxigenação no cérebro do meu neto e que isso cause problemas neurológicos irreversíveis. O Ministério Público deveria intervir”, desabafa.

