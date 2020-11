Há 20 anos na política, Tampinha Bittar é eleito vereador em Senador Guiomard

“Eu sempre acreditei no meu sonho e por isso estou aqui. Conquistei o que eu queria", disse

Filho do saudoso Chico Abidon e atuante na política há mais de 20 anos, o candidato Antônio Leildo Oliveira, o Tampinha Bittar (Solidariedade), como é conhecido, foi eleito para a Câmara Municipal de Senador Guiomard, com 238 votos.

Contando com o apoio do senador Marcio Bittar (MDB) e da deputada federal Vanda Milani (Solidariedade), o postulante alcançou a 10ª posição na disputa, sendo o terceiro mais votado do seu partido.

Em entrevista ao ContilNet, Tampinha disse que se sente muito feliz com a vitória e que pretende trabalhar de forma muito transparente na casa legislativa.

“Eu quero aqui deixar o meu eterno agradecimento aos meus eleitores, à minha família, ao senador Marcio Bittar e à deputada Vanda Milani, que acreditaram muito no meu trabalho e sabem do meu desejo de lutar pelo povo. Estou muito feliz com essa vitória”, explicou.

Antônio concorreu seis eleições – em quatro delas como candidato a vereador e as outras duas como postulante ao cargo de deputado estadual.

“Eu sempre acreditei no meu sonho e por isso estou aqui. Conquistei o que eu queria: lutar pela população, por melhorias e investimentos”, destacou.

“Não quero ser um vereador de gabinete, mas o que caminha com o povo, nas ruas, que fiscaliza, dialogo e encontra saídas”, finalizou.

