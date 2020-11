Haja tinta na caneta: governador Gladson exonera presidente e diretores do Depasa

Na edição do Diário Oficial desta quarta, ele exonerou toda a diretoria do órgão que é responsável pelo abastecimento de água no Acre

O governador Gladson Cameli parece ter perdido a paciência com o funcionamento do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento do Acre (Depasa) e decidiu cortar o mal pela raiz.

Na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (25), exonerou toda a diretoria do órgão que é responsável pelo abastecimento de água no Acre.

PUBLICIDADE

O presidente Luiz Felipe Aragão Werklaengh foi o primeiro exonerado. Waleska Lima Bezerra Dessotti, que ocupava o cargo de chefe de departamento na autarquia, vai ocupar o seu lugar,

O diretor administrativo e financeiro, Mamede Aruda Bucar de Arruda Neto, também foi demitido. Nem mesmo o ex-vereador Luiz Anute escapou da caneta do governador e perdeu o cargo de diretor executivo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários