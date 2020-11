Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul comemora Dia Nacional do Doador de Sangue

O lançamento da Semana do Doador de Sangue recebeu a benção do bispo D. Flávio Giovanale

A direção e equipe do Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul está desde segunda-feira, 23, realizando várias atividades em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, que se comemora no dia 25 de novembro. Entre as atividades estão apresentações artísticas, café da manhã, coleta de sangue, palestras com nutricionistas, além de atendimento aos doadores.

Segundo a gerente-geral do Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, Sâmea Taumaturgo, esse tipo de atividade tem muita importância para a manutenção do estoque de sangue, além de fidelizar os doadores já existentes e captar novos.

“Temos que lutar para aumentar o número de doadores de sangue para melhorarmos cada vez mais nosso estoque, que atende todas as unidades da regional do Juruá”, disse Sâmea.

Sâmea Taumaturgo destaca a parceria com Exército, Bombeiros e Polícia Militar, que participam ativamente das campanhas de doação. Segundo ela, as igrejas e os empresários também sempre colaboram e abraçam a causa.

“Para se tornar doador é muito fácil e rápido. É preciso apenas se deslocar até o Hemonúcleo com um documento original com foto para fazer o cadastro”, finalizou a gerente-geral.

