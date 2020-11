Historiador Carlos Alberto é homenageado pela Academia Acreana de Letras

Empresário e professor do curso de História da Universidade Federal do Acre (UFAC) além de ter tido uma breve passagem como ativista cultural nos anos 80, foi um dos mais brilhantes membros da Academia Acreana de Letras, tornando-se um intelectual com uma intensa produção historiográfica.

A Academia Acreana de Letras – AAL, realizará dia 13 (sexta-feira), às 19 horas, no Theatro Hélio Melo, uma Sessão Solene de Louvor e Saudade (Panegírico) em homenagem ao escritor, historiador e Prof. Dr. Carlos Alberto Alves de Souza, autor do livro “História do Acre” cuja primeira edição, foi lançada em 1992 pela Editora M.M.PAIM e mais tarde revisado e relançado em 2013 pela editora do próprio autor. Vale ressaltar que a obra do escritor foi adotada por várias escolas locais e demais cursos de PRÉ-ENEM de quase todo país.

PUBLICIDADE

O HOMENAGEADO

Nascido em 22 de outubro de 1957, em Rio Branco, Carlos Alberto Alves de Sousa doutorou-se em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, defendendo no ano de 1996 naquela brilhante instituição, a tese “Varadouros da Liberdade: Empates no modo de vida dos seringueiros de Brasiléia-Acre”. Foi membro fundador da Associação Brasileira de História Oral tornando-se um reconhecido intelectual, com uma intensa produção historiográfica.

Além disto, o escritor foi um dos grandes ativistas culturais dos anos 80, momento em que foi Diretor do grupo ECAJA (Estúdios Cinematográfico Amador de Jovens Acreanos). Segundo o cineasta Adalberto Queiroz “Carlos Alberto foi o narrador do documentário intitulado “A José Plácido de Castro” feito ainda em super 8mm em 1982, marcando com brilhantismo sua breve passagem pelo cinema acreano. Como professor o Dr. Carlos Alberto foi orientador de diversos mestrandos da Ufac dentre os tais podemos destacar o professor Hélio Costa, autor do livro “Acreanos do Cinema”. Em 2018, lançou uma revista intitulada “Pontos de Educação” e meses antes de falecer, tinha colocado seu nome na disputa por uma das vagas na Câmara de Vereadores de Rio Branco, pelo PSDB.

Para a Presidente da Academia Acreana de Letras, a professora Dra. Luísa Galvão Lessa Karlberg, “Carlos Alberto recebe esta homenagem pelos seus relevantes serviços prestados para a educação brasileira, resgatando através de sua obra, a memória de nossos antepassados, algo que tanto a sociedade quanto a política local não poderiam pagar, porém podem e devem respeitar. O seu legado nunca será esquecido”. Finalizou a professora considerada uma das educadoras mais brilhantes de nosso Estado e autora do texto que narra um pouco dos feitos do escritor que será lido durante a Sessão de Louvor e Saudade.

Vale ressaltar que todos os membros do sodalício devem comparecer com a veste talar e a presença dos membros da família do homenageado é imprescindível durante a solenida

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários