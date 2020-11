Homem alcoolizado perde controle do veículo e invade casa de idosa no interior

Mulher recebeu atendimento do Samu e em seguida foi encaminhada ao Hospital do Juruá

O motorista identificado como D.L.C, 23 anos, perdeu o controle de um veículo na descida de uma ladeira e acabou invadindo a residência de uma idosa, na manhã deste domingo (1), na rua Sergipe, no bairro Escola Técnica, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o condutor descia uma ladeira quando acabou perdendo o controle do veículo e caiu dentro da casa da idosa de 59 anos, que ficou ferida pelo impacto. Após o acidente o motorista foi submetido ao teste do bafômetro que acusou 0.78ml de álcool no sangue, comprovando o crime de embriaguez ao volante.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou o condutor ao Hospital do Juruá com dores no abdômen e, após ser atendido, o homem acabou recebendo voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul. A idosa também recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada ao Hospital do Juruá.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. O Boletim de ocorrência de trânsito, e o veículo foi removido por um guincho para o pátio do Detran

