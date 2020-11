Homem e adolescente são mortos a tiros enquanto pedalavam, em Sena Madureira

Maycon Barbosa de Souza foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no local do crime

Maycon Barbosa de Souza, de 38 anos, e Vitor Manoel Rodrigues da Silva, de 17 anos, foram mortos a tiros, na manhã deste sábado (14), na Rua Siqueira Campo, no Bairro Cafezal, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, três homens ainda não identificados se aproximaram das vítimas, que estavam andando de bicicleta, e realizaram os disparos. Maycon foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no local. Vitor pegou 7 tiros de dois calibres diferente em várias partes do corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou Vitor ao Hospital João Câncio Fernandes, em estado gravíssimo. A vítima ainda chegou a receber os primeiros atendimentos e quando era transportado para Rio Branco acabou morrendo dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foi levado direto para o Instituto Médico Legal (IML), na capital.

O corpo de Maycon foi encaminhado por agentes para o IML, em Rio Branco, para realização dos exames cadavéricos.

No local foi encontrado um cartucho 16 que foi entregue à Polícia Militar. O caso vai ficar sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.

