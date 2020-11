Homem é preso com duas espingardas após agredir a esposa e dois adolescentes no AC

Os militares montaram o cerco e conseguiram prender o homem com duas espingardas

Policiais do 4° Batalhão de Polícia Militar do Acre (4° BPM/PMAC) apreenderam duas armas de fogo na noite desta quarta-feira (18). A ação ocorreu no município de Capixaba, após um homem de 51 anos, agredir a esposa e dois adolescentes.

Os militares foram acionados via 190, com informações de que um indivíduo estaria armado e teria agredido a esposa e os dois enteados. Os militares montaram o cerco e conseguiram prender o homem com duas espingardas, uma calibre 20 e outra de calibre 28.

PUBLICIDADE

A guarnição encaminhou a ocorrência para delegacia de Polícia Civil do município, para serem tomadas as demais medidas cabíveis ao caso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários