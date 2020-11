Homem esfaqueia esposa gestante e bebê morre após parto de emergência

O crime aconteceu enquanto a mulher dormia. Testemunhas relataram que viram sangue no corredor do condomínio onde o casal mora. Logo em seguida, segundo os relatos, eles viram a mulher e, depois, o marido, que disse que levaria a esposa para o hospital.

A polícia foi acionada e, já no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, encontrou o homem com ferimento no ombro esquerdo e a mulher em estado grave com lesões na cabeça e nas costas.

No apartamento do casal foram apreendidas duas facas. Duas filhas da vítima estavam no apartamento no momento do crime, segundo a polícia.