Homem morre carbonizado após residência pegar fogo no interior do Acre

Afonso Pereira de Souza foi encontrado carbonizado dentro da própria residência que pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (4), na rua Hermes Brasileirinho, no bairro Chico Paulo 2, em Senador Guiomard, no interior do Acre.

Populares disseram que a casa que era construída de madeira começou a pegar fogo por volta das 4h, e iniciaram um mutirão para jogar água na tentativa de conter o incêndio, pois as chamas estavam quase chegando a outra residência ao lado.

No entanto, o fogo acabou consumindo toda a estrutura da residência. Vizinhos disseram ainda que o proprietário da casa, Afonso, já havia falado sobre a suicídio, fato este também confirmado por familiares, até mesmo o uso de remédios.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, chegou muito tarde e só conseguiu apagar o restante das chamas no local, e encontraram o corpo de Afonso carbonizado em cima de um coxão. O laudo sobre as causas do ocorrido ficará pronto em 30 dias.

