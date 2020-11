Homem põe fogo em carro e quase é atingido pelas chamas; veja o vídeo

Caso foi registrado no bairro Boa Vista, em São José do Rio Preto (SP), na tarde desta quinta-feira (12)

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem ateou fogo em um carro estacionado na rua Lafayete Spinola de Castro, no bairro Boa Vista, em São José do Rio Preto (SP), na tarde desta quinta-feira (12).

O vídeo, ao qual o G1 teve acesso, mostra que o homem caminhou com um galão em uma das mãos, atravessou a rua e despejou um líquido inflamável no veículo.

Em seguida, o rapaz usou um objeto, que parece ser um isqueiro, para atear fogo. Depois de quase ser atingido pelas chamas, ele saiu correndo e fugiu em uma motocicleta.

O veículo ficou com a frente totalmente destruída e com a traseira parcialmente danificada. Não havia ninguém no carro no momento do incêndio.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar o incêndio. Um guincho foi chamado para retirar o carro do local onde estava estacionado.

A Polícia Civil informou que o dono foi localizado após o ocorrido. O caso será investigado.

