Homem sai para vender propriedade rural e desaparece no interior do Acre

Jucelino Pereira da Costa está desaparecido desde a última terça-feira (17), quando saiu de sua residência que fica localizada no município de Acrelândia, no interior do Acre, para vender sua propriedade rural em Sena Madureira.

Segundo a família, Juscelino entrou em contato via celular na noite de segunda-feira (16) dizendo que já havia vendido a propriedade no valor de R$ 140.000 e que tinha dado tudo certo. No dia seguinte, compraria um carro zero quilômetro e retornaria para a sua casa no mesmo dia.

Juscelino não retornou para casa e, desde então, o seu celular se encontra desligado.

A família pede que caso alguém o tenha visto, entrar em contato pelos números: 99250-2830 ou 99234-6711.

