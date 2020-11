Horóscopo do dia: confira a previsão desta terça-feira para o seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A força da lua crescente chega no seu signo, fazendo com que o entusiasmo tome conta de você! Com vontade e vitalidade, você se sentirá disposto a atividades competitivas, como exercícios, corridas e qualquer outro tipo de disputa ou concorrências. Nesse dia a ousadia vai extrapolar!

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Pense melhor antes de fugir dos problemas e empurrar a sujeira pra de baixo do tapete, acredite, essa não é a melhor saída. Encare esses obstáculos de frente e não tenha medo de ouvir ou de dizer um “não”. Entenda que nem tudo vai ser do seu jeito e que você também não pode ajudar todos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Para ter um futuro mais tranquilo, foque no momento presente e deixe no passado os problemas do passado. Seja diplomático consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor! Confie que daqui pra frente tudo será diferente e só depende de você para que realmente seja!

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Esse pode ser um dia agitado! Busque movimentar o corpo e não contenha sua energia. Atenção para a impulsividade. Experimente o gosto de assumir novos riscos, ouse! É um dia para ir direto ao ponto, sem enrolação, resolvendo as situações.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você transmite muita confiabilidade, jamais perca essa qualidade. Saiba manter guardado todos os segredos que são contatos por pessoas que confiam em você! Você é uma grande amiga e as pessoas reconhecem isso. Por tanto, busque por bons amigos também!

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Os astros indicam que essa é o seu período para realizações e é um excelente momento para alcançar tudo o que deseja. Saiba usar toda a sua sabedoria interior e conte sobre seus planos somente para pessoas totalmente confiáveis. Não perca mais tempo e comece a movimentar sua vida agora!

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Está indecisa sobre onde investir a sua grana? Ou sobre em quem confiar? Comece a usar sua intuição! A voz interior nunca errada e sempre te levará para a melhor opção. Desacelere a mente um minuto, respira fundo e sente o que vem do seu coração. Essa é a resposta correta!

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Cuidado com as exigências e cobranças extremas no setor amoroso. Procure estar no lugar do outro e enxergar como tem sido essa troca, está sendo igualitária? Tente ser o mais justo possível nessa relação, veja tudo o que a pessoa amada lhe proporciona para te fazer feliz!

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Esse é um dia de muita fertilidade em todas as áreas da sua vida. O que for plantado, hoje, frutificará! Aproveite esse período para compreender melhor seus familiares, namorado ou amigos. É um lindo dia para dar o primeiro passo rumo à realização de algum sonho!

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Hoje é um dia para se sentir equilibrado, com tendência a estabilizar seus vínculos. Bom momento para fazer planos no relacionamento. É importante demonstrar seriedade e compromisso aos seus afetos! Trace hoje suas metas para até o fim do ano. É tempo de organizar!

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Essa é uma fase importante para investir mais na sua saúde física e mental. Tente pegar mais leve consigo mesmo. Comece a desacelerar seu ritmo e suas cobranças internas. Foque mais no seu bem-estar e autocuidado. Procure o que te traz paz de espírito!

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Diante a alguns desafios que podem surgir, tente construir sua própria opinião e personalidade – não vá na onda dos outros. Esses desafios vão te ajudar a explorar mais suas próprias qualidades e entender seus defeitos e limites. Se joga no autoconhecimento sem medo!

