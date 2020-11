Horóscopo do dia: confira a previsão deste domingo para o seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Os astros estão a seu favor no setor profissional, nesse domingo novas e boas ideias podem surgir para você apresentar nessa próxima semana! Anote tudo que passar pela sua cabeça, acredite que suas ideias podem ser revolucionárias e confie na sua capacidade.

Touro (21/04 – 20/05)

Nesse domingo uma certa sensação de descompromisso com as coisas pode vir à tona. Esse pode ser um bom período para atrair gente nova para o seu negócio. Fique esperto, novidades tende surgir hoje. Não perca tempo e agarre as oportunidades!

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Fique esperta, pois alguém do seu entorno precisará da sua ajuda e apoio, dê atenção e acolhimento, ouça o que essa pessoa tem a falar e, livre de julgamentos, acolha! Esse será um momento importante para ela, mas pra você também. A evolução acontece através das relações.

Câncer (21/06 – 22/07)

Esse é um dia extremamente sensível para você, canceriana. Cuidado pra não cair na melancolia e dramatização excessiva! Foca na sua fé, busque sua paz e procure ter um dia bem tranquilo. Expresse sua imaginação de forma criativa, hoje é um ótimo dia para fazer atividades artísticas.

Leão (23/07 – 22/08)

Você vem se dedicado aos estudos? Pois através de seus estudos você terá boas surpresas e grandes contatos. Esse é um período auspicioso para provas e concursos. Busque algo do seu interesse real para se aprofundar, nunca é tarde demais para começar um novo estudo.

Virgem (23/08- 22/09)

Priorize a sua qualidade de vida, viver bem é necessário. Não negligencie seus momentos de prazer e hobbies, são mais que necessários para manter a qualidade da saúde mental. Você poderá passar por uma fase muito sensível e de carência, então busque mais diversão e fique com quem ama.

Libra (23/09 – 22/10)

Você se sentirá predisposta à harmonia geral. O dia começa com bom humor, delicadeza e afetividade com as pessoas. Essa vibe propicia com as resoluções de algum mal-entendido, cria também um clima de maior colaboração que facilita as conciliações e acordos!

Escorpião (23/10 – 21/11)

Com a entrada de Vênus no seu signo, seu magnetismo e sensualidade estará elevadíssimo! Não deixe que a desconfiança e insegurança lhe atrapalhe, pois esse é o seu momento de mostrar todo o seu poder pessoal! Aposte no seu charme e seja verdadeiro nas relações.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Fique esperto! Os astros indicam que algumas novas propostas podem surgir no setor profissional, está à vista novas oportunidades de expansão e mudanças na sua vida. Se joga! Você está passando por momentos de renovação, muita coisa positiva está prevista para você!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

As transformações que vem acontecendo na sua vida fazem parte desse momento, muitas ressignificações emocionais e materiais serão necessárias ainda. Procure não se apegar àquilo que já viveu, tudo tende a mudar. Tenha cautela com o querer controlar tudo e jogos de poder.

Aquário (21/01 – 19/02)

Nesse momento é melhor evitar dar corda para discussões bobas, pois não te acrescentarão em nada e não serão boas para você. Tem brigas que não valem a pena comprar. Dedique mais tempo na sua família, visite aqueles que não vê há tempos. Vai ser ótimo fortalecer esses laços!

Peixes (20/02 – 20/03)

A lua entra no seu signo hoje, influenciando muito no seu campo emocional, você poderá sentir tudo muito a flor da pele, sua sensibilidade estará em alta! Mas também é um período para desacelerar e curtir. Aproveite a tranquilidade e se entregue ao fluxo das situações. Foca no seu bem-estar!

