Horóscopo do dia: Confira a previsão deste domino para o seu signo

A Lua em Touro faz oposição a Mercúrio e Juno em Escorpião. Somos fortalecidos em nosso senso de valor pessoal para que possamos nos comunicar com o outro sem nos abalar. Questões conjugais e de compromissos precisam ser reavaliadas. Mais tarde a Lua entra em Gêmeos, trazendo leveza, racionalidade e flexibilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe reforça a segurança em seu senso de valor póprio e lhe coloca de frente com ideias alheias. Aprenda a comunicar com o outro, entender seu ponto de vista emocional, mas não abra mão de ser quem você é. Comunique com clareza e profundidade o que for necessário.

PUBLICIDADE

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Questões conjugais e/ou nas parcerias podem lhe demandar hoje. Expressões de ciúme ou emoções difíceis vindas do outro precisam de sua firmeza, paciência e segurança em si mesmo. Se abra e se comunique, mas esteja certo de quem você é e de quais valores não pode abri mão.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Hoje será preciso estar seguro de suas próprias emoções e com confiança no fluxo da vida, na abundância divina e em seu propósito maior, já que questões práticas podem lhe exigir. Saiba escutar sua sensibilidade e reveja quais compromissos assumidos estão alinhados realmente com sua vontade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe pede segurança para romper com barreiras e limitações. Ideias muito arraigadas sobre si mesmo devem ser flexibilizadas. Também sobre as relações. Lembre-se que amor verdadeiro não é possessivo, mas um apoio para que o outro atinja seu potencial e seja feliz.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede segurança em sua própria autoridade e maturação de emoções egóicas e infantilizadas. Ciúmes, inveja e sentimentos afins podem vir de um lugar de sofrimento e feridas. Aprenda a se acolher em tais feridas e não projetá-las no outro, na família ou em quem quer seja. Esteja seguro que você dirige sua vida.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede segurança em sua fé, num futuro melhor e nas possibilidades de expansão. É preciso cuidado com os radicalismos de ideias e dureza mental, pois podem estar lhe atrapalhando a atingir seu pleno potencial. Valorize sua ética e seus princípios.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções estão intensas e é preciso que encontre segurança emocional para realizar mudanças necessárias. Se agarrar ao estabelecido a qualquer custo pode ser fonte de sofrimento. Lembre-se que mudanças podem ser benéficas. A vida lhe pede mais fé e que se abra mais às possibilidades.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede que tenha mais segurança nas relações estabelecidas e no trato com os outros. Sentimentos intensos podem lhe tomar, mas deve aprender a processá-los pela mente. Saiba do justo limite nas relações. E cuidado com ciúmes e possessividade. Aprenda a se relacionar com estabilidade e calma, mesmo perante emoções intensas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz a possibilidade de segurança e estabilidade através do trabalho e do ser útil. Emoções intensas e subconscientes tendem a se expressar, mas será preciso lapidá-las com senso crítico e realismo. Busque escutar tais emoções, mas não paralise suas tarefas e rotinas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A vibração de hoje lhe pede segurança em ser quem você é, se amar, se cuidar e estar firme nos seus posicionamentos. A lida social pode ser exigente, mas lhe pede coragem e comunicação autêntica. Você não precisa estar de acordo com a maioria de um grupo, com amigos ou quem seja. Se paute nos seus valores.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz segurança em suas emoções mais pessoais, na sua base. Isto lhe será importante para que saiba questionar estruturas e situações de rigidez, abuso de autoridade e tudo aquilo que for arraigado. Escute sua voz interior antes de tomar quaisquer decisões externas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Terá hoje maior segurança em suas ideias e capacidades comunicativas. Isto lhe será útil para questionar dogmas e crenças limitantes. Esteja seguro de sua capacidade de escolher. A consciência de seu livre arbítrio lhe será importante para não levar a vida a ferro e fogo.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: [email protected]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários