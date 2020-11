Horóscopo do dia: Confira a previsão para seu signo neste sábado

A Lua entra na fase Minguante em Leão. Aqui somos chamados a ter segurança em nós mesmos, mas de uma maneira não reativa ou impulsiva. Generosidade calma, centrada, majestática. Seja você mesmo, mas sem precisar lutar para provar nada a ninguém.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este é um ótimo período para se sentir verdadeiramente seguro de quem você é. Busque hobbies e atividades criativas que lhe tragam alegria e paz de espírito. Memórias e experiências de ser autêntico lhe serão fonte de sabedoria em como agir no presente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções são mobilizadas para que saiba dosá-las. Esteja consciente de suas raízes, passado e emoções mais íntimas, mas sem identificação excessiva. Um pouco de introspecção dentro do próprio lar, curtir seu próprio espaço e se rodear de familiaridade serão importantes.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua segue minguando e lhe pedindo que esvazie um pouco a mente. Tente buscar mais intuição e menos julgamento. Você tem um poder comunicativo forte, mas saiba comunicar mais da sabedoria de seus sentimentos ao invés de racionalizar demais. Confie nos insights e intuições claros que lhe chegam.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe pede que entre numa vibração mais calma, regenerativa e prazerosa. Aproveite com sabedoria e criatividade os prazeres que o mundo material pode oferecer. Desapego e uma revisão das posses materiais serão úteis agora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede mais introspecção e contato emocional. Saiba deixar a sabedoria emocional “enxugar” os excessos e lhe trazer mais conforto e segurança. A sabedoria de ser quem você é lhe trará mais segurança e calma na sua expressão.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe pede maior introspecção e conexão com os reinos sublimes da espiritualidade, da inspiração artística, do psiquismo e dos sentimentos subconscientes. Se permita explorar esse lado não visível, porém de extrema importância, permitindo que velhas emoções sejam limpas e transformadas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua segurança emocional estará em estar rodeado de pessoas, mas saiba escolher bem quais pessoas. Uma troca emocional sábia e criativa se faz presente nas relações sociais. Estará mais materno com o mundo e as pessoas, mas faça isso no seu tempo e do seu jeito.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua vem lhe trabalhar sua segurança profissional. Saber se expressar para o público certo. Estará mais confiante na sua imagem profissional a partir de um senso de apropriamento sábio de seus talentos. Sua autoridade também está carregada do seu lado emocional e sensibilidade, que será uma força.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua lhe pede segurança em suas crenças, fé e princípios. Todavia, como está minguando, lhe pede sabedoria e flexibilidade para se lidar com tais áreas. Se está verdadeiramente seguro do que acredita, não precisa ficar reativo. Se permita também o repensar tais crenças.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Antigas emoções, em especial aquelas reprimidas, podem vir à tona, mas devem ser processadas pela consciência e liberadas. Terá maior clareza daquilo que sente, mas deve usar de calma e desapego no processo. Vivência afetiva e sexual em alta, mas no seu tempo e ritmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua lhe pede mais sabedoria para se lidar com o outro. Saiba permitir o fluxo emocional nas parcerias, mas sem reatividade. Alguns aspectos das relações devem ser aparados e isso pode ser feito com muita clareza e mesmo criatividade. Vida social no seu ritmo e tempo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu contato com o mundo material está em alta, mas deve ser feito no seu ritmo e tempo. Use de criatividade na realização de tarefas e atividades rotineiras. Também pede uma limpeza nos cuidados com saúde, corpo e alimentação. Esteja consciente de como e quando deve servir e auxiliar.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: [email protected]

