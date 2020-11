Humorista Jotinha morre em decorrência de complicações da covid-19

O humorista José Luiz Almeida da Silva, mais conhecido como Jotinha, morreu na tarde desta quinta-feira (5). A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, pelas redes sociais, onde explicou que a morte teria acontecido pela falência múltipla de órgãos, em consequência da covid-19.

É com muito pesar que recebi a notícia do falecimento do nosso @jotinhadobahea de falência de múltiplos órgãos, ocorrida há pouco, em consequência da #COVID19. Meus sentimentos à família enlutada e a todos que o admiravam. @ECBahia pic.twitter.com/E5CycuUOpE PUBLICIDADE — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) November 5, 2020

O artista estava em internado em uma unidade de saúde particular de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia, desde terça-feira (3/11), quando apresentou problemas respiratórios. Na tarde desta quinta, o perfil oficial do humorista no Instagram divulgou o resultado do exame de Jotinha em que deu positivo para o vírus (veja abaixo).

Apelo para transferência

O humorista Tirupilla chegou a fazer um apelo pelas redes sociais para que as autoridades transferissem Jotinha para um hospital na capital Baiana. Em resposta ao pedido, Fábio Vilas-boas afirmou que, por causa da situação clínica do humorista, a transferência seria muito arriscada.

“Infelizmente, Tirullipa, a situação clínica do nosso Jotinha é muito grave e não há condições de remoção por UTI aérea para Salvador. Felizmente, o Hospital Incar, onde está internado em Santo Antônio de Jesus, possui todos os recursos”, escreveu o secretário no Twitter.

Jotinha tinha mais de 1 milhão de seguidores somente no Instagram e ganhou projeção na internet por causa do seu tom de voz, o jeito debochado de comentar sobre futebol e a maneira bem humorada de “cornetar” os amigos nos grupos de WhatsApp.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários