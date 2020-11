Igreja Batista do Bosque nega que pastor Agostinho esteja internado com covid-19

Congregação diz que o líder religioso está em casa, com a família e em plena saúde

A Igreja Batista do Bosque (IBB) negou que o pastor Agostinho Gonçalves esteja internado para tratar forma grave da covid-19. Em nota, a congregação diz que o líder está em casa, com a família e em plena saúde.

Confira a íntegra do comunicado:

“Não é verdadeira a informação que o pastor Agostinho Gonçalves, pastor presidente da Igreja Batista do Bosque esteja internado com Covid-19.

Pastor Agostinho está em casa, com a família, com plena saúde.

A a Igreja Batista do Bosque segue cumprindo todos os protocolos sanitários estabelecidos nos decretos do Ministério da Saúde e Governo do Acre.

Igreja Batista do Bosque”

