Jamyl diz que 70% dos cargos comissionados serão ocupados por servidores de carreira 

A última rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura ocorreu na tarde desta quarta-feira (4), na sede do Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco (Assermurb). O convidado foi Jamyl Asfury (PSC), que prometeu valorização e capacitação dos servidores municipais da cidade, caso seja eleito no dia 15 de novembro.

Segundo ele, a maioria dos cargos de confiança existentes na prefeitura municipal será ocupado por servidores públicos. “Cerca de 70% serão ocupados por servidores de carreira”, declarou o candidato.

Asfury disse ainda que pretende investir no setor rural para que se possa gerar emprego e renda na capital. Um exemplo citado por ele é a plantação de cacau, que vem dando certo no estado vizinho, Rondônia. “A produção pode chegar a uma renda de R$ 10 mil reais mensais”, explicou, afirmando que a gestão fará obras de 10 anos de durabilidade.

Por fim, o candidato reiterou, como em outras entrevistas, que acabará com a dependência da prefeitura com o governo do Acre. “Vamos acabar com esse cordão umbilical”, destacou.

