Jarbas Soster descarta apoio a Bocalom no 2º turno e alfineta: “Cuidado com a soberba”

O candidato derrotado à prefeitura de Rio Branco, Jarbas Soster (Avante) anunciou na tarde desta terça-feira (17) que Tião Bocalom (PP) não conta seu apoio para o segundo turno. De acordo com o empresário, há promessas no programa de governo do ex-prefeito de Acrelândia que não são possíveis de realizar.

“Tomo a decisão de cruzar os braços. Se o programa de governo de Bocalom é imexível, se não há espaços para divergir, então só tenho a desejar sucesso ao candidato”, escreveu, em seu perfil no Facebook.

Soster, no entanto, não citou em sua publicação a prefeita e candidata à reeleição pelo PSB, Socorro Neri, que também disputa o segundo turno.

O ContilNet ligou para o ex-candidato, que obteve 1,3% dos votos válidos, para saber se há possibilidade de aliança com a socialista, mas não teve retorno.

Jarbas é o quarto candidato a se manifestar sobre o segundo turno. Ele foi na contramão de Minoru Kinpara (PSDB), Roberto Duarte (MDB) e Jamyl Asfury (PSC), que não demoraram a anunciar apoio a Bocalom, que reuniu 49,58% dos votos válidos.

Apenas o petista Daniel Zen ainda não se manifestou. A tendência é que o deputado declare neutralidade, informou um assessor.

