Jardim suspenso com garrafas pets em escola da Capital

Feito a partir de garrafas pets, o zelo e cuidado com as plantas chamam a atenção de quem visita a escola Raimundo Gomes

As plantas embelezam e trazem alegria para o ambiente. Na nossa foto do dia, um clique da jornalista Wania Pinheiro na Escola Estadual Raimundo Gomes, no bairro Tucumã, em Rio Branco, um jardim suspenso é o responsável pelas cores e beleza do espaço.

Feito a partir de garrafas pets, o zelo e cuidado com as plantas chamam a atenção de quem visita a escola. Pneus velhos e um carrinho de mão quebrado também ganharam novas cores e uma nova função no jardim.

