Jiboia mais rara do mundo é achada ‘sem querer’

Essa espécie de cobra foi avistada pela primeira vez há mais de 60 anos em Miracatu, cidade também localizada no Vale do Ribeira. Desde então, pesquisadores buscam por outros exemplares da mesma espécie.

Os dois animais encontrados em Sete Barras foram capturados graças a um projeto de educação e conservação ambiental realizado, desde 2016, com a moradores da área rural do Guapiruvu. Os moradores Paulo Vinicius Teixeira, Wilian Daniel Martins, Bernardo Alves dos Santos e Virgílio Gomes encontraram o animal após serem contatados pelos guardas do Parque Estadual Intervales, que viram a cobra se deslocando.

A descoberta foi feita no fim de outubro e divulgada após as primeiras pesquisas. Os pesquisadores explicam que o animal é uma fêmea adulta, de 1,35 metro de comprimento e 1,2 kg. O local onde o animal foi encontrado abriga a comunidade que é ativa na conservação e faz parte do Parque Estadual Intervales, além de ser inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra do Mar.

“Ela está em um terrário e será mantida em cativeiro para exames e estudos. Depois, vai ser solta na natureza com um aparelho de telemetria para mostrar seu caminho, que dura um tempo, cerca de quatro meses”, explica o biólogo Bruno Rocha, de 33 anos, pesquisador do Butantan e coordenador do Projeto Jiboia do Ribeira, junto com a pesquisadora Daniela Gennari.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), essa espécie é considerada a jiboia mais rara do mundo. A serpente foi descrita em 1953 pelo herpetólogo Alphonse Richard Hoge, do Instituto Butantan, com base em um único exemplar, que foi trazido vivo até ele por um morador de Miracatu.