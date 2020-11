Jogadores do Atlético Acreano estão com oito salários atrasados, diz denúncia

Atletas estariam sobrevivendo com ajuda do Auxílio Emergencial pago pelo governo federal

A situação financeira do Atlético Acreano, um dos principais clubes de futebol do estado, não vai nada bem. Parte dos 20 jogadores que atualmente defendem o time pela série D do Brasileirão está com oito salários atrasados. É o que disse uma denúncia feita ao ContilNet nesta semana.

Alguns deles sobrevivem financeiramente com a ajuda do Auxílio Emergencial pago mensalmente pelo governo federal para aliviar a crise provocada pela pandemia de coronavírus. O clube arca as despesas com alimentação, mas às vezes, segundo informações, acontecem descasos.

PUBLICIDADE

“Já teve vezes de faltar até janta e eles precisarem falar no grupo para providenciarem um lanche, uma pizza”, disse o denunciante, que não quis se identificar. Até a luz do Centro de Treinamento, onde muitos dos atletas moram, já teria sido cortada pela Energisa por falta de pagamento.

Alguns jogadores e até mesmo um técnico do clube teria desistido de espera pelos salários atrasados e pediram demissão. “Já aconteceu de o presidente do clube, com esse tanto de meses sem pagar, chegar batendo porta exigindo que eles ganhassem uma partida”.

“Toda semana eles prometem pagar e nunca pagam. Dizem que tal dia vão ter uma resposta e é sempre a mesma justificativa: que não têm dinheiro, mas que tem uma grana pra cair. Dizem: tal dia a gente vai acertar. Só que chega esse dia e eles nem aparecem lá”.

Outro problema enfrentado pelos jogadores é de segurança. O local onde os atletas vivem já teria sido alvo de assalto a mão armada. O bandido levou dinheiro, celulares e videogame. “Não quiseram registrar BO porque o clube se comprometeu a tentar resgatar as coisas e, caso não conseguisse, iria ressarcir os meninos, porém isso nunca aconteceu”.

Ainda segundo o denunciante, a falta de cuidado com a segurança do centro, localizado no Bairro Quinze, favoreceu o crime. “O terreno só tem a frente murada, com o portão aberto 24h por dia. Já a parte de trás é aberta e as pessoas do bairro transitam por dentro do CT para cortar caminho. Qualquer pessoa pode entrar, não existe segurança nenhuma. Os quartos onde eles dormem é da porta direto pro terreno. Ficaram de murar lá, mas não fizeram até hoje”.

A reportagem tentou por mais de uma vez entrar em contato com o presidente do clube, Elison Azevedo, que é candidato a vereador em Rio Branco, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários