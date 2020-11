Jornalista acreana Veriana Alves participa do projeto Cinema & Conexões; confira

Para curtir o day-off com visual cool, a pedida são os novíssimos óculos de sol assinado pela ex-miss Acre Iasmyne Louise em parceria com Ótica Moderna. O lançamento que aconteceu no última dia 12, na Ótica Moderna, reuniu uma turma boa e além é claro, da própria Iasmyne, residindo atualmente em Lisboa. Os óculos têm todos os elementos de ser o mais novo must have da estação. Veja quem esteve lá pelas lentes de Victor Machado.

A jornalista e pesquisadora Veriana Ribeiro Alves (foto) é a sexta convidada do projeto Cinema & Conexões. Ela vai falar sobre “O cinema indígena de Zezinho Yube”, nesta quarta-feira (18), às 15h (AC) e 17h (SP).

***No encontro, uma conversar sobre a filmografia do cineasta indígena Zezinho Yube, enfatizando os trabalhos desenvolvidos por meio do projeto Vídeo Nas Aldeias (VNA), que, além de realizar formação de cineastas, expressa uma parte da realidade dos indígenas no Brasil.

***Veriana, formada em jornalismo pela Universidade Federal do Acre (UFAC), vai compartilhar a pesquisa que tem desenvolvido no mestrado em Meios e Processos Audiovisuais na Universidade de São Paulo (USP), a respeito do processo coletivo e híbrido das produções feitas através do diálogo e mediação entre comunidade/realizadores indígenas/monitores não-indígenas.

Aconteceu no último dia 12, a posse, via remoto, da nova diretoria da Associação Brasileira de Advogados – ABA/AC para a gestão 2020-2022. A solenidade, que celebrou o início do mandato de Gracileidy Bacelar; Helcinkia Alburquerque como Diretora Adjunta; Tatiana Carbone como Secretária Geral e Aline Cordeiro como Secretária Adjunta.

Parabéns para o queridíssimo professor Mark Assen, aniversariante do dia 17. A data foi celebrada com um jantarzinho em casa com a família. Da coluna votos de saúde e felicidades!

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, recebeu na última sexta-feira, 13, o Ouvidor-nacional do Ministério Público, conselheiro Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto. A agenda foi para tratar sobre a instalação de um canal especializado no atendimento de demandas relativas a violência contra a mulher, no MPAC.

***A Ouvidoria da Mulher é um canal alternativo especializado em atender demandas de violência doméstica ampliando, dessa forma, a rede de apoio às vítimas. A implantação se dará em regime de cooperação com o CNMP e demais unidades do MP brasileiro. O Canal especializado foi implantado em junho de 2020 e é uma iniciativa da gestão do Ouvidor-nacional, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto.

Representatividade nas urnas I

As eleições municipais de 2020 deram um passo importante para o aumento da diversidade nas câmaras brasileiras. Com votação histórica, vereadores e veradoras trans triplicam no país que mais mata sua população trans. Foram 25 pessoas trans eleitas para as Câmaras municipais em diversas cidades do país: um salto em relação a 2016, quando o país elegeu 8 pessoas trans. São 22 candidaturas de mulheres trans e travestis e uma de homem trans. Dentre elas três mulheres transexuais estão entre as dez candidaturas mais votadas em grandes capitais do Brasil.

***Pela primeira vez, os candidatos trans puderam se apresentar com seus nomes sociais, substituindo os registrados em suas certidões de nascimento. Viva a diversidade!!

Representatividade nas urnas II

A vereança das capitais brasileiras será consideravelmente negra em 2021. Somando as cadeiras de todas as 25 capitais que elegeram suas câmaras neste domingo (15), 44% serão ocupadas por pessoas negras até então compostas apenas por pessoas brancas. Capitais como Curitiba, Cuiabá e Vitória elegeram as primeiras mulheres negras da história das casas. Um avanço a ser celebrado.

Essa é Minha Cor

Reforçando seu posicionamento a favor da luta pela diversidade e empoderamento feminino, a Avon inicia uma jornada com o compromisso de reparar injustiças históricas com importantes metas internas, como contratação de 50% de pessoas negras nos cargos de entrada (estágio e trainee) a partir de 2021 e 30% de mulheres negras em cargos de liderança até 2030. Para dar vida a esse movimento nasceu a campanha “Essa É Minha Cor”, com o objetivo de entender a diversidade de tons e subtons das peles negras brasileiras.

MPAC, Comitê de Acompanhamento da Covid e coligações firmam pacto para o segundo turno

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde e o Comitê Estadual de Acompanhamento Especial da Covid-19, promoveram nesta segunda-feira, 16, reunião com os representantes das duas coligações partidárias que vão disputar as eleições no segundo turno em Rio Branco, para discutir formato e disciplinar regramento para esta fase da campanha, com vistas ao cumprimento das orientações sanitárias.

***O promotor de Justiça Glaucio Ney Shiroma Oshiro, titular da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, destacou que essa pactuação de responsabilidades entre as coligações é importante, sobretudo nesse momento em que a curva de contágio do novo coronavírus aumenta no estado e na Capital. (fonte: Dircom/MPAC).

Prêmio de Jornalismo do MPAC

Encerram no dia 30 de novembro as inscrições para o 11º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que este ano será realizado no formato virtual, em razão da pandemia do coronavírus. O concurso vai premiar os melhores trabalhos jornalísticos cujas pautas estejam relacionadas com a defesa dos interesses da sociedade e que envolvam a Instituição. As inscrições podem ser feitas no site: premiodejornalismo.mpac.mp.br. Cada profissional poderá inscrever até três trabalhos diferentes.

