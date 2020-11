Jovem de 19 é preso no Beco do Sid, no Conjunto Esperança, por tráfico de drogas

As companhias de policiamento com Cães (CPCães) e de Choque – da Polícia Militar – prenderam um jovem de 19 anos por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (28) em um local conhecido como ‘Beco do Sid’, no Conjunto Esperança.

PUBLICIDADE

As autoridades chegaram ao acusado por meio de uma denúncia anônima. O rapaz, que não teve o nome divulgado, portava 20 papelotes de skank (super maconha) e 10 pacotes de cocaína. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários