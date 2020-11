Justiça Eleitoral faz mudanças em quase 30 locais de votação em Rio Branco; confira

Algumas mudanças foram feitas em endereços dos locais de votação em Rio Branco, de acordo com a Justiça Eleitoral.

A 1ª Zona fez alteração em 23 seções, enquanto na 1ª Zona Eleitoral chegaram em torno de cinco seções eleitorais.

As seções eleitorais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) foram transferidas para a Escola técnica de Saúde Maria Moreira da Rocha (localizada ao lado do Tribunal), enquanto as seções que funcionavam no antigo prédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Rio Branco (Emurb), no Conjunto Bela Vista mudou para o Departamento de Vigilância Sanitária (avenida Ceará).

A Seção eleitoral da Casa do Adolescente foi transferida para o Centro de Referência da Regional – VI, localizada na rua Oswaldo de Andrade (na baixada da Sobral). A Seção 240 instalada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Bahia Velha mudou para o Centro de Referência da Regional da Sobral.

Em contrapartida, a Seção eleitoral da SEAPROF agora está instalada na unidade de saúde Sebastião Prado, na Vila Verde, quilômetro 58 da Estrada Transacreana.

As seções eleitorais do Centro da Juventude (Ceja) do São Francisco foram transferidas para a Escola Pimentel Gomes, rua Santa Inês, enquanto as seções da União das Associações de Moradores de Rio Branco (UMARB), do Parque da Maternidade, agora funcionarão na Secretaria de Articulação Institucional (SAI), na Avenida Ceará (no centro da cidade). Já as seções do CRIE (no Mira Shopping) foram transferidas para a escola Menino Jesus, localizada na rua Marechal Deodoro (Centro); a seção do Colégio Vitória foi transferida para a escola Samuel Barreira, no conjunto Guiomard Santos-I (no Bosque).

As demais seções ficaram assim distribuídas: A seções 524 e 791 do CRAS Santa Inês foram transferidas para escola Clarisse Fecury, na rua da Sanacre; a Seção 540 da escola Dona Mozinha Feitosa mudou para a Faculdade de Teologia Batista Betel – Avenida Durval Camilo, S/N, Canaã; a Seção 529 do Centro de Esportes Unificado (CEU) da Praça da Antiga Rodoviária foi transferida para o CRAS Cidade Nova, localizado na Praça da Juventude (no bairro Cidade Nova); as seções 28 e 248 do CADES foram transferidas para a Escola da Prefeitura Municipal, localizada na rua Rui Barbosa (Centro); Seções 701, 702, 703 e 704 da SDA da Rotatória do bairro Aviário mudaram para a UNOPAR, na rua do Aviário; as seções 35 e 44 do Gabinete Militar foram transferidas para a Escola José Rodrigues Leite, na rua Benjamin Constant (Centro).

A seção 536 da URAP Eduardo Assmar foi transferida para a Escola Marilena Mansour, na Rua Acre (no bairro Quinze); a seção 539 da escola municipal Bom Jesus do Ramal Menino Jesus (Final do bairro Taquari) mudou para a Escola Djanira Bezerra dos Reis, na Avenida Praia do Amapá (Taquari); a seção 788 do posto de saúde do São Francisco mudou para a Escola Iza Mello, Rua Ayrton Senna (no São Francisco). As seções 525 e 528 da Escola Willy Viana das Neves foram transferidas para a Escola Ana Turam, na Rua Nossa Senhora da Conceição (Ci-dade Nova), enquanto as seções 762, 763 e 764 da Secretaria Municipal de Educação (SEME) mudaram para a COHAB ACRE, na Rua Valério Magalhães (no bairro Bosque).

A seção 815 da escola Cristina Maia foi transferida para a Escola Frei André Ficarelli, na rua Franco Silva (Cidade do Povo). As seções 435, 451 e 492 da Escola Chico Mendes mudaram para a Superintendência Regional do DNIT, no loteamento Santa Helena (bairro Corrente). Já as seções 164 e 188 da agência dos Correios, foram transferidas para a Escola Alexandre dos Santos Leitão, na Avenida Epaminondas Jácome. As seções 163, 171, 172 e 278 do Palácio das Secretarias mudaram para a escola Menino Jesus (Centro). As seções 752, 753, 754 e 755, que funcionavam no prédio da Energisa, serão instaladas na Secretaria Municipal de Educação (Seme), na rua Quintino Bocaiúva, no bairro do Bosque.

Com informações do site A Tribuna.

