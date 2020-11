Kelly traz dicas de decoração para mesas natalinas, destaques e mais na coluna da semana

Fazer uma mesa bonita para receber os amigos ou a família é sempre um prazer. Agora, se for no Natal essa tarefa fica ainda melhor!

Halyne Lessa sempre pensando no melhor aos seus clientes faz novas qualificações e novos produtos aos acreanos. Desta vez a Micropigmentadora realizou o curso de Despigmentação a laser com a certificação de Laserterapeuta em Brasília, com a profissional Lorrane Lack.

Se você fez um procedimento de micropigmentação ou tatuagem e não ficou satisfeito com o resultado, agora pode realizar em Rio Branco.

O laser é a maneira mais eficaz, que não vai agredir sua pele.

No glamour desta semana, Hana El – Shawwa com o namorado João Paulo Malveira aproveitando as maravilhas do Jalapão-TO.

Também no glamour o educador físico, Elisson Feitosa, em Arraial do Cabo- RJ recarregando as energias.

No domingo (22) quem deu mais uma volta ao redor do sol foi a funcionária pública Vanda Pessoa, ganhando carinho dos amigos e familiares por ser uma pessoa maravilhosa! A coluna deseja um novo ciclo mais abençoado.

A jornalista Rachel Moreira está nos últimos detalhes da sua mudança para Brasília, onde irá residir.

Muitas felicidades e conquistas em sua nova morada!

A coluna registra as férias do divertido Germano Marino na Paraíba, com seus familiares.

Prepara a família que a Convenção das Bruxas promete trazer muitas risadas. O filme conta a história emocionante e humoristicamente sombria de um jovem órfão chamado Bruno que vai viver com sua avó Spencer numa cidade rural do Alabama, Demopolis. Então, avó e neto decidem passar as férias em um luxuoso resort à beira-mar, mas eles chegam exatamente na mesma altura em que a Grande Bruxa-Mor decide reunir-se com todas as suas amigas bruxas – disfarçadas – para executar os seus abomináveis planos.

Para aqueles que adoram ficção científica, também em cartaz o filme Destruição Final: O Último Refúgio. O protagonista John Garrity, sua esposa e seu filho fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Por entre terríveis relatos de destruição a nível mundial, a família Garrity experimenta o melhor e o pior da humanidade, à medida que a contagem decrescente para o apocalipse global se aproxima do zero.

Estreou também Enquanto Estivermos Juntos, a biografia de Jeremy Camp, famoso cantor de rock cristão e indicado ao Grammy. A obra deseja focar como a religião foi essencial para o artista superar as dores de sua vida, principalmente quando sua esposa Melissa é vítima de câncer.

Ainda em cartaz você encontra, “Tenet”, “Possessão”, “O 3° Andar – Terror na Rua Malasaña” e “Os Novos Mutantes”.

Link para compra dos ingressos: https://www.ingresso.com/cinema/cine-araujo-rio-branco?city=rio-branco#!#data=20201029.

Você não pode perder a Black Friday da Clínica Corpus! Aproveite e realize os tão sonhados procedimentos estéticos.

É make ou skincare? Conheça produtos de maquiagem do Boticário que trazem benefícios para os cuidados da pele

O que muitos não sabem é que com os produtos certos, você alia e pode aproveitar benefícios de skincare já na make. É o que acontece com a Base Hyaluronic de Make B., que, além de oferecer proteção, deixa a pele do rosto mais liso e uniforme imediatamente. A linha ainda conta com o Batom Stick Preenchedor, disponível em 7 cores, sendo duas recém lançadas, e ainda a versão incolor, para manter os lábios preenchidos e hidratados sempre.

Batom Preenchedor Hyaluronic

Além da base protetora Hyaluronic, com fórmula altamente tecnológica, Make B. inova mais uma vez com o lançamento do Batom Preenchedor Hyaluronic sem cor que forma uma barreira protetora invisível e hidrata profundamente os lábios. Uma textura surpreendente com ácido hialurônico que proporciona preenchimento dos vincos e das rugas visíveis, e redefinição do contorno dos lábios. A inovação pode ser usada sozinha, como um potente escudo contra os raios solares (FPS15) e luz azul, como hidratante labial ou combinado com outros batons, funcionando como um primer. O Batom Preenchedor conta ainda com mais sete cores coringas e sofisticadas: Soft Berry, Red Classic, Nude Chic, Rosé Blush, Taupe Up e as recém lançadas Candy Toffee e Malva Glam.

Fazer uma mesa bonita para receber os amigos ou a família é sempre um prazer. Agora, se for no Natal, essa tarefa fica ainda melhor! São tantas opções criativas para decorar que fica difícil escolher.

É possível fazer uma decor super simples ou bem poderosa. Você pode usar guirlandas, bolinhas com glitter, velas… São inúmeras possibilidades!

Um arranjo central é sempre uma ótima ideia. Use alguns galhos ou pedaços de guirlandas como base. Por cima, espalhe flores, pinhas, enfeites com brilho e velas. Se quiser deixar a decoração ainda mais glamurosa, você pode espalhar mais glitter por cima.

Como essa é uma decoração bem elaborada, opte por louças mais clean. Os talheres podem ser mais chamativos; o dourado é uma ótima opção.

Acha que vai dar muito trabalho fazer um belo arranjo? Prefira as árvores em miniatura. Diferentes texturas e cores deixam a mesa bem charmosa. Se quiser deixar a decoração mais aconchegante, coloque algumas velas espalhadas.

As velas podem ficar espalhadas pela mesa ou pela decoração toda da casa. Suportes de bolo, taças e copos são opções simples, que todo mundo tem em casa, e que ficam muito charmosas! Use a criatividade!

Fonte: Dani Noce

