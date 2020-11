Leo de Brito é empossado como deputado federal em vaga deixada por Manuel Marcos

O ato de posse do deputado federal Leo de Brito (PT/AC), aconteceu nesta sexta-feira (6), em formato virtual, pela plataforma Zoom. A sessão plenária foi conduzida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O parlamentar escolheu a sede do Partido dos Trabalhadores em Rio Branco para acompanhar a sessão, junto a familiares e lideranças políticas.

Durante a leitura do juramento, o deputado, que está no segundo mandato, se comprometeu a manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

Leo de Brito assume após condenação de Manuel Marcos (Republicanos-AC), pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso do poder econômico e político, além de compra de votos, na campanha das eleições de 2018.

O parlamentar ressaltou que sua reeleição é uma oportunidade de representar os acreanos e garantir recursos para o estado, e destacou a linha de atuação do mandato.

“Estou muito motivado com esse retorno à Câmara, vou seguir a mesma linha do mandato anterior, em defesa da democracia contra o autoritarismo representado pelo governo Bolsonaro, defesa dos direitos humanos, educação, saúde, soberania nacional”, disse o deputado.

O parlamentar assegurou que pretende dar maior atenção à questão do desenvolvimento da Amazônia e a área da ciência e tecnologia.

“Vou estar ainda mais presente junto ao povo, buscando recursos para o Acre e ao mesmo tempo fiscalizando com firmeza a aplicação desses recursos. O povo do Acre está sofrendo muito com desemprego, miséria, insegurança, e precisa de parlamentares que não tenham medo de defender seus direitos”, pontuou Leo de Brito.

O deputado destacou sua preocupação com a pandemia e anunciou que a bancada do PT está propondo um forte programa de emprego e renda.

“Estamos lutando para manter o auxílio emergencial, e a nossa bancada está propondo um forte programa de geração de emprego e renda, estarei somando nesse esforço”, finalizou o parlamentar.

Leo de Brito tem 41 anos, é advogado e professor de Direito da Universidade Federal do Acre. Foi deputado federal na legislatura passada (2015-2010), quando ocupou os cargos de vice-líder da Bancada e Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Em 2018, Leo de Brito obteve 14.881.

