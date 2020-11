Lua cresce em Sagitário: veja o horóscopo desta segunda-feira

Otimismo

Data estelar: Vênus e Júpiter em quadratura; Lua cresce em Sagitário

Toma o exemplo do otimismo com que tu lanças ao futuro tuas aspirações por ocasião de todo santo réveillon, isso há de te mostrar o quanto os bons momentos experimentados nessas situações não são suficientes para que tuas aspirações se transformem em realizações. Tu continuas dependendo de golpes de sorte, de reviravoltas na fortuna que te tirem da roda incessante de esforços que tu precisas colocar em prática para que tuas aspirações se transformem em obras consumadas. Esta aspiração oculta é a que boicota a construção do teu destino, pois, enquanto continues dependendo da caprichosa sorte para ser tudo que tu podes ser, continuarás perdendo tempo, sinto informar. Hoje é dia de otimismo, por isso levanto este tema, e te exorto a que não te acomodes novamente nas expectativas, mas que comeces a trabalhar já.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Por mais arriscado que pareça o cenário a você, e ainda que esse panorama encha sua alma de temor, tudo continuará andando da melhor maneira possível, com sua ajuda e, também, com a de todas as pessoas envolvidas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para que o bem maior seja preservado e esse beneficie o maior número possível de pessoas, será necessário todo mundo se dedicar a isso, porque esse destino não acontece por inércia, mas por empenho e persistência.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se tudo fosse certeza, então não haveria necessidade de inteligência nem tampouco de decisões. Porém, as coisas são como são, incertas e indefinidas, e será melhor você lidar com elas do jeito que elas são.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É imprevisível o resultado de você deixar de lado as recomendações e seguir em frente com seus intuitos e desejos. Porém, é isso que você deve fazer, para medir o alcance de sua intuição e a eficiência dessa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para que a oportunidade de avançar que este momento oferece não seja perdida, você precisa redobrar seu empenho e persistência, amarrando todas as pontas soltas, até tudo ficar perfeitamente encaminhado. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nada se realiza apenas porque foi conversado. As realizações são os necessários desdobramentos de todas as lindas conversas que você desenvolver, que chegam à concretude por meio da boa vontade posta em prática.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A segurança que você pretende está disponível, mas ainda assim, para você acalmar a ansiedade, você precisa depositar um voto de confiança nela. Deixe de ouvir os conselhos da ansiedade, observe a realidade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Inúmeras questões poderiam ser levantadas para iniciar um conflito, cujos resultados seriam imprevisíveis. Porém, essas mesmas questões também poderiam ser motivo de conversas compreensivas e de combinados.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora não é um momento de clareza, mas acontece que, ao mesmo tempo, as emoções andam intensas e os nervos à flor da pele. Essa é uma combinação delicada, que você precisa tratar com o máximo de cuidado possível.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O receio de que a razão não esteja do seu lado e que você tenha de fazer concessões há de ser superado o mais rapidamente possível, porque perder a razão não é o mesmo que tudo ir para o brejo. Muito pelo contrário.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muitas coisas você consegue fazer sem pedir ajuda, porém, quando esta se encontra disponível, isso se configura como uma oportunidade de reavivar os laços de cooperação e solidariedade que tanto bem fazem a todo mundo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

São tantas coisas que você precisa atender que a qualquer momento dá um desses ataques de atordoamento que levam você a querer fugir de tudo e de todos. Dessa vez, melhor ficar no campo de batalha. Tudo se resolve.

