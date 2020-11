Ludmilla brinca ao compartilhar vídeo caindo: “Quem rir já sabe”

No vídeo, a cantora dança a nova música 'Rainha da favela' ao lado da esposa, Brunna Gonçalves

A cantora Ludmilla divertiu os fãs nesta quarta-feira (18) ao compartilhar um vídeo no Instagram em que leva um tombo. A cantora estava dançando a nova música, Rainha da favela, ao lado da esposa, Brunna Gonçalves, e escorregou enquanto rebolava até o chão.

Ao perceber a situação, Brunna começou a rir da esposa, que caiu de pernas para cima. Ludmilla publicou o vídeo na rede social e brincou sobre o ocorrido: “Quem rir já sabe”. Na semana passada, a cantora lançou o single Rainha da favela, que chegou às plataformas digitais acompanhado de um videoclipe gravado na Rocinha, maior comunidade do Brasil.

Na canção, a carioca enaltece a comunidade – berço do funk carioca – e as mulheres que vieram antes dela e abriram caminho para que a música dela tocasse pelo Brasil afora. Ludmilla contracena com Valesca Popozuda, MC Carol, Tati Quebra Barraco e MC Kátia a Fiel. [Capa: Reprodução/Instagram]

