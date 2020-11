Mailza reforça a força da mulher na política em evento com apoiadoras do Bocalom e Marfisa

Com a presença de representantes de diversos partidos apoiadores da Coligação 11, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-Acre) participou na noite desta quinta feira, 19, do evento Mulheres Apoiadoras do Bocalom e da Marfisa na sede do Comitê Central 11 em Rio Branco.

O encontro integra o esforço contínuo do PP e PSD para fortalecer a participação e valorização feminina na política acreana. A senadora Mailza, presidente do Partido Progressistas no Acre e uma das principais apoiadoras do Bocalom, deu às boas vindas às mulheres e lideres partidárias.

PUBLICIDADE

“Muito bem vindas para se juntar ao nosso projeto do 11 com Bocalom e Marfisa, isso demonstra que vocês acreditam nesse projeto que nos traz a esperança. Esperança de dias melhores, de políticas públicas de verdade para mulheres. Queremos reforçar que o espaço da mulher é onde ela quiser, na política também. A mulher tem potencial e desejo de mudança, sensibilidade e compromisso. Podemos e devemos sim representar nosso povo, as falas daqueles que não se sentem vistos. Vamos juntas no fortalecimento da vida pública e domingo votar 11 na representatividade feminina”, afirmou Mailza.

O evento contou com a presença de lideranças locais como a coordenadora do PSD Mulheres Rio Branco, Rebeca de Paula, a candidata vice-prefeita Marfisa Galvão, a vereadora reeleita Lene Petecão, Nabiha Bestene e apoiadores da coligação 11.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários