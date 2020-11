Maioria dos candidatos em Rio Branco não acredita que resultado de pesquisa reflete realidade

Os candidatos à prefeitura de Rio Branco comentaram na tarde desta quarta-feira (11) a pesquisa de intenção de voto realizada entre os dias 8 e 11 de novembro pelo Ibope [AC-07015/2020], com respostas de 504 eleitores de Rio Branco. A maioria não acredita nos números apresentados.

Daniel Zen (PT) disse que o que vem sendo visto nas ruas é bastante diferente dos resultados da pesquisa. “Mas não brigo com números. Sigo fazendo nossa campanha pé no chão e confiando na verdadeira pesquisa: a do dia das urnas”, comentou.

O candidato Roberto Duarte (MDB) disse que não briga com números e pesquisas, mas lembrou também que as relações com as pessoas demonstram um resultado completamente diferente do que é divulgado. “Seguiremos nossa jornada dia a dia levando nossas propostas para a população”, frisou.

Bem humorado, o candidato Tião Bocalom (Progressistas) disse que apesar do resultado ser favorável à sua candidatura, segue confiante em vitória no segundo turno.

A prefeita e candidata à reeleição, Socorro Neri (PSB) contou que vê nas ruas de Rio Branco o reconhecimento por tudo que foi nos últimos dois anos. “A confiança de que faremos muito mais. Seguirei fazendo uma campanha limpa, mostrando nosso trabalho e apresentando nossas propostas, confiante de que teremos a oportunidade de continuar cuidando da população de Rio Branco, transformando vidas e fazendo da nossa cidade um lugar cada vez melhor”, declarou.

O candidato Jamyl Asfury (PSC) disse que o resultado da pesquisa não é confiável, mas acredita que o instituto que realizou a divulgação dos dados seja respeitado. “Se tem alguma irregularidade, a justiça quem tem que resolver”, disse.

O candidato Minoru Kinpara (PSDB) relatou à reportagem que ficou surpreso com os números apresentados na pesquisa, que segundo ele não refletem a realidade. “A nossa aceitação nos bairros é muito grande. Vamos continuar trabalhando muito”, argumentou o tucano.

Apenas o candidato Jarbas Soster (Avante) não comentou o resultado. Os números mostram que Tião Bocalom (Progressistas) aparece na liderança com 28%. Há empate no segundo lugar entre Minoru Kinpara (PSDB) e a atual prefeita Socorro Neri (PSB), com 22%.

Em seguida, aparecem Roberto Duarte do MDB (12%), Daniel Zen do PT (6%), Jarbas Soster do Avante (1%) e Jamyl Asfury do PSC (1%).

