Mais de 10 ocorrências são registradas nas primeiras horas das Eleições no Acre

Pela primeira vez no Acre, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) instala um gabinete que monitora as ocorrências relacionadas às Eleições 2020 em todos os municípios e na Capital.

De acordo com o balanço feito nas primeiras horas deste domingo (15), 11 ocorrências de compra de voto, boca de urna, tumulto em local de votação e consumo de bebida alcóolica, além de uma condução pelo Ministério Público Federal, foram registradas.

Dez das 12 ocorrências são da Capital e as outras duas de Sena Madureira, no interior.

O secretário Paulo César Santos disse em entrevista ao ContilNet que as eleições estão acontecendo de uma forma muito tranquila.

“Analisamos de forma geral que as eleições vêm transcorrendo de uma forma muito tranquila, bem abaixo da expectativa que foi criada em relação à intervenção do sistema de Segurança do Estado e da União”, explicou.

Pelo menos 21 técnicos estão empenhados no processo de monitoramento, com o apoio dos agentes de segurança locais, da Polícia Federal, da PRF e do Exército Brasileiro.

Paulo César declarou ainda que em apenas 4 situações houve a intervenção da Polícia Judiciária.

Um balanço total deve ser apresentado pela pasta no fim do dia, após a apuração.

