Mais de 100 armas de fogo foram apreendidas no AC no 1º semestre de 2020

Número foi quase 30% menor em comparação com o mesmo período do ano passado

No Acre, 106 armas de fogo foram apreendidas entre janeiro e junho deste ano, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que se baseia em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais.

O número é 28,9% menos que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram apreendidas quase 150 armas de fogo. A redução ficou acima da média nacional, de 2,2%.

PUBLICIDADE

Acompanham o Acre na diminuição do índice o Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

O anuário também trouxe dados referentes a tráficos de drogas e posse e uso de entorpecentes no primeiro semestre. No Acre, foram identificados 68 tráficos em 2020 contra 84 no ano passado, uma redução de 19%.

Elevações foram notificadas apenas no Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Tocantins.

Já registros de posse e uso de drogas ilícitas caiu 20% no primeiro semestre deste ano, após contabilizar 24 casos contra 20 de 2019. Quase todos os estados tiveram queda, com exceção de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rondônia e Santa Catarina.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários